Экс-игрок "Зенита" Игонин рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"
Легендарный игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком".
Встреча состоится завтра, 3 октября, на "Открытие Арена". Начало игры - в 18:00 (мск).
"Думаю, что голов много не будет, у команд будет стоять задача - не пропустить, сыграть ответственно в обороне. В таком матче пропустить три-четыре - это проблема. Команда, забившая на первой и на двадцатой минуте, может не бежать и с удовольствием доиграть матч. Я уверен, что все очень четко будут пытаться сыграть в обороне, и на это должен быть сделан большой акцент у обеих команд.
"Зенит" играет дома в несколько ином ключе: больше инициативы, больше давления. Надеюсь, игроки "Зенита" настроятся, потому что одно дело - мастерство, другое - качество, подготовка и так далее. Насколько футболисты с иностранным паспортом прониклись этим, тоже нужно брать в расчет. Непонятно, насколько масштабное это для них событие и насколько они знают историю клубных противостояний", - передает слова Игонина Sport24.
О обеих команд по 20 очков после 9 туров РПЛ.
А еще: Тедеско высказался о важности матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита"
-
Игрок "Уотфорда" Суарес перешел в "Гранаду"
-
Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой
-
Форвард "Локомотива" Смолов оценил результат жеребьевки группового этапа ЛЧ
-
Арсен Венгер: "Возможно, я оставался в "Арсенале" слишком долго"
-
Стало известно, на какой срок выбыл защитник "Реала" Карвахаль из-за травмы
-
Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход из "Динамо" в "Вольфсбург"
-
Экс-игрок "Зенита" Игонин рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"
-
Селюк уверен в неудачном выступлении "Локомотива" на групповом этапе ЛЧ
-
Хасимото признан лучшим игроком "Ростова" по итогам сентября
-
Петржела: "Ненормально, что "Зенит" постоянно выигрывает РПЛ, но вылетает из еврокубков"
-
"Бавария" договорилась с "Челси" об аренде Хадсона-Одои
-
Новичок "Барселоны" Дест выбрал игровой номер
-
20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"
-
20-летний Брюстер перешел из "Ливерпуля" в "Шеффилд Юнайтед"
-
Зобнин признался, что хотел бы попробовать свои силы в Европе
-
Официально: форвард "Динамо" Филипп ушел в аренду в "Вольфсбург"
-
"Рома" арендовала форварда "Реала"
-
"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем
-
Мирзов прокомментировал свой переход в "Химки"