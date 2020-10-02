Экс-игрок "Зенита" Игонин рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"

Легендарный игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком".

Встреча состоится завтра, 3 октября, на "Открытие Арена". Начало игры - в 18:00 (мск).

"Думаю, что голов много не будет, у команд будет стоять задача - не пропустить, сыграть ответственно в обороне. В таком матче пропустить три-четыре - это проблема. Команда, забившая на первой и на двадцатой минуте, может не бежать и с удовольствием доиграть матч. Я уверен, что все очень четко будут пытаться сыграть в обороне, и на это должен быть сделан большой акцент у обеих команд.

"Зенит" играет дома в несколько ином ключе: больше инициативы, больше давления. Надеюсь, игроки "Зенита" настроятся, потому что одно дело - мастерство, другое - качество, подготовка и так далее. Насколько футболисты с иностранным паспортом прониклись этим, тоже нужно брать в расчет. Непонятно, насколько масштабное это для них событие и насколько они знают историю клубных противостояний", - передает слова Игонина Sport24.

О обеих команд по 20 очков после 9 туров РПЛ.

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