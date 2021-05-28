Экс-игрок "Зенита" Иванович стал свободным агентом

Фото инстаграм Бранислава Ивановича

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.

Контракт 37-летнего футболиста с английским клубом истечёт в июне, и было принято решение его не продлевать.

Серб присоединился к "дроздам" в сентябре 2020 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

"Вест Бромвич" по итогам сезона вылетел из АПЛ и теперь будет играть в Чемпионшипе.

Иванович известен по выступлениям за "Локомотив", "Зенит" и "Челси".

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