Экс-игрок "Зенита" Иванович стал свободным агентом

Теги вест бромвич альбионбранислав иванович

Экс-игрок "Зенита" Иванович стал свободным агентом

Фото инстаграм Бранислава Ивановича

"Вест Бромвич" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Бранислава Ивановича.

Контракт 37-летнего футболиста с английским клубом истечёт в июне, и было принято решение его не продлевать.

Серб присоединился к "дроздам" в сентябре 2020 года, сыграл 15 матчей, результативными действиями не отличался.

"Вест Бромвич" по итогам сезона вылетел из АПЛ и теперь будет играть в Чемпионшипе.

Иванович известен по выступлениям за "Локомотив", "Зенит" и "Челси".

Не пропустите: Два футболиста покинули "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Ювентус" уволил Пирло

Официально: "Ювентус" уволил Пирло

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов