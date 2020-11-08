Экс-игрок "Зенита" Иванович заразился коронавирусом

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Экс-игрок "Зенита" Иванович заразился коронавирусом

Экс-игрок "Зенита", а ныне защитник "Вест Бромвича" Бранислав Иванович заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По данным источника, футболист вместе с форвардом Матеусом Перейрой сдали положительные тесты на Covid-19.

"Футболисты пропустят сегодняшнюю игру после положительного результата теста на COVID-19. Клуб желает игрокам скорейшего выздоровления и при необходимости поддержит их во время карантина", - сообщает пресс-служба команды.

Оба игрока проведут две недели на самоизоляции.

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