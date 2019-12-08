Экс-игрок "Зенита" Кришито помог "Дженоа" сыграть вничью с "Лечче" в Серии А

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Экс-игрок "Зенита" Кришито помог "Дженоа" сыграть вничью с "Лечче" в Серии А

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Лечче" и "Дженоа" сыграли вничью со счетом 2:2. В первом тайме отличились игроки гостей Пандев и Кришито, который ранее выступал за "Зенит". Во втором тайме хозяева ушли от поражения благодаря голам Фалько и Табанелли.

"Лечче" поднялся на 14-е место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 15 очков. "Дженоа" с 11 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Лечче" – "Дженоа" - 2:2 (0:2)
Голы: Пандев, 31 - 0:1, Кришито, 45 (с пенальти) - 0:2, Фалько, 60 - 1:2, Табанелли, 70 - 2:2

"Лечче": Габриэл, Лучони, Рисполи, Делль`Орко, Кальдерони, Маер (Табанелли, 46), Петриччоне, Тахцидис, Шахов (Фариас, 59), Эль-Бабакар (Фалько, 51), Ла Мантия.

"Дженоа": Раду, Гильоне, Бираски, Кришито, Паяч (Анкерсен, 90), Шене (Кассата, 63), Стураро, Агудело, Ромеро, Пинамонти (Фавилли, 83), Пандев.

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