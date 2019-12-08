Экс-игрок "Зенита" Кришито помог "Дженоа" сыграть вничью с "Лечче" в Серии А
В матче 15-го тура чемпионата Италии "Лечче" и "Дженоа" сыграли вничью со счетом 2:2. В первом тайме отличились игроки гостей Пандев и Кришито, который ранее выступал за "Зенит". Во втором тайме хозяева ушли от поражения благодаря голам Фалько и Табанелли.
"Лечче" поднялся на 14-е место в турнирной таблицы Серии А, имея в активе 15 очков. "Дженоа" с 11 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Лечче" – "Дженоа" - 2:2 (0:2)
Голы: Пандев, 31 - 0:1, Кришито, 45 (с пенальти) - 0:2, Фалько, 60 - 1:2, Табанелли, 70 - 2:2
"Лечче": Габриэл, Лучони, Рисполи, Делль`Орко, Кальдерони, Маер (Табанелли, 46), Петриччоне, Тахцидис, Шахов (Фариас, 59), Эль-Бабакар (Фалько, 51), Ла Мантия.
"Дженоа": Раду, Гильоне, Бираски, Кришито, Паяч (Анкерсен, 90), Шене (Кассата, 63), Стураро, Агудело, Ромеро, Пинамонти (Фавилли, 83), Пандев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
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|4
|Рома
|15
|29
|5
|Кальяри
|14
|28
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|15
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Лечче
|15
|15
|15
|Удинезе
|15
|15
|16
|Сассуоло
|13
|14
|17
|Сампдория
|14
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7