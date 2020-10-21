Экс-игрок "Зенита" Ломбертс признался, что скучает по России

Экс-защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, как переносит ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Я очень огорчен, почти в депрессии (смеется). Я сходу с ума от постоянного нахождения дома. У меня есть друзья из "Брюгге", которые вчера были в ресторане Питера. Рассказывали, как им понравилось. Огорчен, что не могу приехать. Уже много времени прошло, когда я в последний раз был в Санкт-Петербурге. Очень хочу приехать в Россию, но сейчас это невозможно. Надеюсь, так будет продолжаться недолго, иначе я реально впаду в депрессию", - цитирует бельгийца "СЭ".

Напомним, 35-летний Ломбертс выступал за "Зенит" с 2007 по 2017 год. Вместе с российским клубом он стал обладателем двенадцати трофеев.

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