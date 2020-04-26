Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь

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Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь

Экс-игрок "Зенита" Николас Ломбертс, который выступает в "Остенде", рассказал, чем занимается на карантине.

Отметим, по окончании сезона 35-летний футболист планирует завершить карьеру.

"Моя жизнь не поменялась. Раньше я выходил из дома на тренировку или забрать дочку со школы. Теперь этого делать не нужно. На улице тихо и это отлично. В июле у нас с женой родится второй ребенок. Теперь, когда я дома, я могу больше заботиться о нашей дочери.

Мы отдали 50% зарплаты клубу из-за коронавируса. Мне так повезло, что это случилось в конце моей карьеры. Представь, что ты только начал и у тебя есть кредит?" - передает лова Ломбертса DeMorgen.

Напомним, футболист выступал за "Зенит" на протяжении 10 лет (2007 - 2017). В 2017 году Ломбертс вернулся на родину и заключил контракт с "Остендой".

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