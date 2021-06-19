Экс-игрок "Зенита" Лумб сделал прогноз на матч Дания - Россия

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Экс-игрок "Зенита" Лумб сделал прогноз на матч Дания - Россия

Фото инстаграм Микаэля Лумба

Бывший полузащитник "Зенита" Микаэль Лумб поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и России.

"Если взять уровень футболистов Дании и России, то они приблизительно равного уровня. Но если посмотреть на игру команды на этом турнире и вообще за последние полгода-год, то, откровенно говоря, сборная Дании имеет неплохие шансы на победу. На данный момент у нашей команды чуть больше качества.

Все в Дании ждут три очка в предстоящей встрече. Тем более мы играем дома. Сборная получит очень мощную поддержку фанатов в Копенгагене. Думаю, Дания выиграет 2:0. Ваш самый известный игрок в Дании - Артём Дзюба. Это действительно топ-форвард. Он забивал большое количество голов за "Зенит" и национальную команду. В чемпионате России хорош, в Лиге Чемпионов был заметен. Большое уважение к нему", - сказал Лумб.

Дания и Россия сыграют в понедельник, 21 июня. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.

По итогам двух туров россияне идут на втором месте в группе Евро с 3 очками, а датчане - на четвёртом без набранных баллов.

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