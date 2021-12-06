Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Экс-хавбек петербургского "Зенита" Роман Максимюк рассказал, как лишился всех сбережений из-за азартных игр.
"Моя игромания – это игра в казино. Это не игровые автоматы, а казино. Я был игроманом, этого не скрываю, все об этом знают. Все сбережения, что я заработал, я проиграл в казино. Вот это и есть самая глупая трата.
Работаю грузчиком. Квартиры в Ивано-Франковске не остались, я их продал. Так получилось, что, когда я пришел в киевское «Динамо», они мне обещали квартиру, но я не закрепился в составе и мне не дали. Чтобы где-то осесть, я решил купить квартиру в Киеве.
Ради трехкомнатной в Киеве в 2000 году нужно было продать три в Ивано-Франковске. Я понял, что во Франковск не вернусь, в Днепре не хотелось жить, решил оставаться в Киеве. Что с той квартирой? Отдал ее бывшей жене. Во время развода я оставил ей все", - приводит слова Максимюка FanDay.
За "Зенит" Максимюк играл с 1998 по 1999 год и выиграл с сине-бело-голубыми Кубок России.
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