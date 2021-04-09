Экс-игрок "Зенита": "Малком - худший трансфер. От подобного балласта нужно избавляться"
Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович
Бывший игрок "Зенита", а ныне тренер спортивной школы "сине-бело-голубых" Денис Угаров рассказал о своём отношении к покупке бразильского вингера Малкома.
Напомним, что летом 2019 года питерский клуб приобрёл атакующего футболиста у "Барселоны" за 40 миллионов евро.
"Малкома вообще нельзя назвать игроком. Чтобы отработать деньги, затраченные на его приобретение, бразилец должен и направлять атакующие действия, и возвращаться для помощи обороне. Малком же пешком ходит по полю и руками размахивает. Мне кажется, это худший трансфер за всю историю "Зенита". От подобного балласта нужно избавляться, а в матчах с такими командами, как "Химки", давать игровое время молодым футболистам", - считает Угаров.
В составе "Зенита" Малком забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 35 матчах.
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