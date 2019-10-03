Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры
Известный итальянский полузащитник Клаудио Маркизио сообщил о завершении профессиональной карьеры.
"Еще будучи ребенком, который мечтал стать футболистом, я пообещал себе, что буду, пока не перестану получать удовольствие от футбола. Сейчас сердце подсказало мне, что могу нарушить обещание. Я завершаю карьеру, но благодарю мечту, которая дала мне силы и счастье", - сказал Маркизио в видеообращении в своем Instagram.
33-летний Маркизио за свою карьеру выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит". За сборную Италии сыграл 55 матчей и забил пять голов. Семикратный чемпион Италии, чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, финалист чемпионата Европы-2012.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3