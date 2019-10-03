Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявил о завершении карьеры



Известный итальянский полузащитник Клаудио Маркизио сообщил о завершении профессиональной карьеры.

"Еще будучи ребенком, который мечтал стать футболистом, я пообещал себе, что буду, пока не перестану получать удовольствие от футбола. Сейчас сердце подсказало мне, что могу нарушить обещание. Я завершаю карьеру, но благодарю мечту, которая дала мне силы и счастье", - сказал Маркизио в видеообращении в своем Instagram.

33-летний Маркизио за свою карьеру выступал за "Ювентус", "Эмполи" и "Зенит". За сборную Италии сыграл 55 матчей и забил пять голов. Семикратный чемпион Италии, чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка Италии, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, финалист чемпионата Европы-2012.

Не пропустите: Азмун сфотографировался с Кокориным, который вышел из тюрьмы. | http://soccernews.ru