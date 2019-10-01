Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявит о дальнейших планах в четверг
Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио собирается объявить о своем будущем в четверг, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям издания, футболист проведет пресс-конференцию на домашнем стадионе "Ювентуса" - "Альянц". Хавбек может завершить карьеру или вернуться в "Ювентус". Кроме того, интерес к итальянцу проявляют "Монако" и "Рейнджерс".
33-летний Маркизио в сентябре 2018 года перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Из-за травм хавбек провел за российский клуб всего 15 матчей и забил 2 гола. Ранее он в течение 12 лет выступал за "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3