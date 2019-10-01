Экс-игрок "Зенита" Маркизио объявит о дальнейших планах в четверг

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Клаудио Маркизио собирается объявить о своем будущем в четверг, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист проведет пресс-конференцию на домашнем стадионе "Ювентуса" - "Альянц". Хавбек может завершить карьеру или вернуться в "Ювентус". Кроме того, интерес к итальянцу проявляют "Монако" и "Рейнджерс".

33-летний Маркизио в сентябре 2018 года перешел в "Зенит" на правах свободного агента. Из-за травм хавбек провел за российский клуб всего 15 матчей и забил 2 гола. Ранее он в течение 12 лет выступал за "Ювентус".

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