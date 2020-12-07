Экс-игрок "Зенита" Маркизио сравнил Месси и Роналду
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.
"Если описать Роналду одним словом, то это будет слово "атлет". Про Месси можно сказать "гений". Я не буду выбирать между ними. Они оба являются великими чемпионами и продолжают писать историю мирового футбола. Поэтому я выбираю и Роналду, и Месси", - приводит слова Маркизио Diario Sport.
Матч "Барселона" — "Ювентус" состоится завтра, 8 декабря, и начнется в 23:00 мск.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 33-летнего Месси семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 13 поединках.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14