Экс-игрок "Зенита" Маркизио сравнил Месси и Роналду

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Экс-игрок "Зенита" Маркизио сравнил Месси и Роналду

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинском форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Если описать Роналду одним словом, то это будет слово "атлет". Про Месси можно сказать "гений". Я не буду выбирать между ними. Они оба являются великими чемпионами и продолжают писать историю мирового футбола. Поэтому я выбираю и Роналду, и Месси", - приводит слова Маркизио Diario Sport.

Матч "Барселона" — "Ювентус" состоится завтра, 8 декабря, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 33-летнего Месси семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 13 поединках.

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"Барселона" потроллила Роналду перед матчем Лиги Чемпионов

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