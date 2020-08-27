Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"

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Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Агент экс-игрока "Зенита" и "Терека" Маурисио сообщил, что футболист может стать игроком "Локомотива".

По словам агента, московский клуб уже согласился подписать 31-летнего игрока на правах свободного агента, однако последнее слово за главным тренером Марко Николичем.

"Я предлагал Маурисио Марко Николичу. Он очень хорошо знает игрока. Клуб согласился подписать Маурисио в качестве бесплатного трансфера. Он может приехать уже завтра и сыграть следующую игру", - сказал агент.

Сообщается, что в футболисте также заинтересованы "Эльче", "Уэска" и "Валенсия".

Сам Маурисио не против продолжить карьеру в "Локомотиве".
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