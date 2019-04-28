Экс-игрок "Зенита": "Меня вывели в лес и сказать, что надо сдать матч"

Воспитанник "Зенита" Владимир Нагибин рассказал, что во время выступлений за липецкий "Металлург" от него требовали сдать матч.

"Помню, мы лежали, готовились к игре, а меня вытащили с базы, вывели в лес. Осветили фарами машины и сказали: "Надо сдать". После этого попросил тренера не ставить меня на игру.

Вроде как сын Берникова (бывший тренер "Металлурга" - прим. Soccernews) входил в Москве в какую-то группировку. Сдачи, разборки – вся эта грязь собралась вокруг нашего клуба. После того как я уехал из Липецка в "Сибирь", ребята рассказали мне, что на тренировку подъехали братки – слово за слово, стрельба… Хорошо, что Леха Морочко руку подставил и пуля попала в ладонь", – приводят слова Нагибина российские СМИ.

37-летний Нагибин числился в составе "Зенита" с 1999 по 2003 годы. Затем он выступал за "Металлург", "Сибирь", КАМАЗ и "Север". В 2012 году футболист принял решение о завершении карьеры.

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