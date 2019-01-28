Экс-игрок "Зенита" Молло перешел в "Сошо"

Полузащитник Йоан Молло, ранее выступавший за "Зенит" и "Крылья Советов", стал игроком французского клуба "Сошо".

Йоан Молло уже прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.

Молло уже играл в чемпионате Франции. Полузащитник провел 172 матча в Лиге 1, отметился 21 голом и отдал 28 результативных передач.

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