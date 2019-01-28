Экс-игрок "Зенита" Молло перешел в "Сошо"
Полузащитник Йоан Молло, ранее выступавший за "Зенит" и "Крылья Советов", стал игроком французского клуба "Сошо".
Йоан Молло уже прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона-2018/19.
Молло уже играл в чемпионате Франции. Полузащитник провел 172 матча в Лиге 1, отметился 21 голом и отдал 28 результативных передач.
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|Команда
|М
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|2
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|17
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|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10