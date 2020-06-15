Экс-игрок "Зенита" Николаев не верит, что Кокорин заиграет за пределами РПЛ

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринфк сочи

Экс-игрок "Зенита" Николаев не верит, что Кокорин заиграет за пределами РПЛ

Бывший форвард "Зенита" Андрей Николаев оценил перспективы нападающего "Сочи" Александра Кокорина проявить себя в иностранном клубе.

"Выскажу исключительно своё мнение: ни в одном из серьёзных европейских чемпионатов, футболист с менталитетом Кокорина не заиграет! Он изначально так себя позиционировал, вряд ли даже обстоятельства не самые приятные в его жизни что-то изменили. Он - игрок настроения. Всё вокруг должно быть хорошо. Обожание руководства, тренера, болельщиков, место в составе.

Чтобы Кокорин давал результат, ситуация обязана сложиться идеальной. Он должен чувствовать себя комфортно. Не думаю, что он выбрал бы путь Смолова, уехав в аренду в "Сельту", где нужно доказывать свою состоятельность в сильном чемпионате, играя против "Реала" и "Барселоны". Никто не пытается опровергнуть, что Кокорин - игрок сильный, с хорошим потенциалом, но, на мой субъективный взгляд, исключительно для нашего чемпионата и команды с хорошим бюджетом, которая будет обеспечивать, скажем так, его "хотелки", - сказал Николаев.

СМИ в последнее время сватают Кокорина в "Рому" и "Марсель". За "Сочи" он выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит "Зениту".

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" допустил сокращение финансирования клуба со стороны "Газпрома". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кристиан Штрайх рулит "Фрайбургом" уже 9 лет - редкость для современного футбола! Рассказываем историю самого стабильного тренера в Бундеслиге

Кристиан Штрайх рулит "Фрайбургом" уже 9 лет - редкость для современного футбола! Рассказываем историю самого стабильного тренера в Бундеслиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов