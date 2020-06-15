Экс-игрок "Зенита" Николаев не верит, что Кокорин заиграет за пределами РПЛ

Бывший форвард "Зенита" Андрей Николаев оценил перспективы нападающего "Сочи" Александра Кокорина проявить себя в иностранном клубе.

"Выскажу исключительно своё мнение: ни в одном из серьёзных европейских чемпионатов, футболист с менталитетом Кокорина не заиграет! Он изначально так себя позиционировал, вряд ли даже обстоятельства не самые приятные в его жизни что-то изменили. Он - игрок настроения. Всё вокруг должно быть хорошо. Обожание руководства, тренера, болельщиков, место в составе.

Чтобы Кокорин давал результат, ситуация обязана сложиться идеальной. Он должен чувствовать себя комфортно. Не думаю, что он выбрал бы путь Смолова, уехав в аренду в "Сельту", где нужно доказывать свою состоятельность в сильном чемпионате, играя против "Реала" и "Барселоны". Никто не пытается опровергнуть, что Кокорин - игрок сильный, с хорошим потенциалом, но, на мой субъективный взгляд, исключительно для нашего чемпионата и команды с хорошим бюджетом, которая будет обеспечивать, скажем так, его "хотелки", - сказал Николаев.

СМИ в последнее время сватают Кокорина в "Рому" и "Марсель". За "Сочи" он выступает на правах аренды, а его трансфер до конца сезона принадлежит "Зениту".

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