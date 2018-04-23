Экс-игрок "Зенита" обеспечил "Фенербахче" победу над "Антальяспором"

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Экс-игрок "Зенита" обеспечил "Фенербахче" победу над "Антальяспором"

В рамках 30-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на своём поле разгромил "Антальяспор" со счётом 4:1. Этот матч стал бенефисом полузащитника "канареек" Жулиано, который известен по выступлениям за питерский "Зенит". В активе 27-летнего бразильца гол и три результативных передачи.

"Фенербахче" – "Антальяспор" - 4:1

Голы: Шаэшуэ, 14 - 1:0, Сольдадо, 20 - 2:0, Дукара, 36 - 2:1, Жулиано, 62 - 3:1, Вальбуэна, 90 - 4:1.

"Фенербахче": Демирел, Озбайраклы, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым, Топал, Соуза, Дирар (Вальбуэна, 71), Жулиано, Шаэшуэ (Потук, 90), Сольдадо (Янссен, 72).

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3 Истанбул ББ 30 62
4 Фенербахче 30 60
5 Трабзонспор 30 46
6 Гёзтепе АС Измир 30 44
7 Сивасспор 30 44
8 Кайсериспор 30 44
9 Касимпаса 30 40
10 Малатия Беледийеспор 30 38
11 Бурсаспор 30 36
12 Акхисар Беледийе ГС 30 35
13 Антальяспор 30 35
14 Коньяспор 30 32
15 Аланьяспор 30 32
16 Османлыспор 30 32
17 Генчлербирлиги 30 30
18 Карабюкспор 30 12
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