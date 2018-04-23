Экс-игрок "Зенита" обеспечил "Фенербахче" победу над "Антальяспором"

В рамках 30-го тура чемпионата Турции "Фенербахче" на своём поле разгромил "Антальяспор" со счётом 4:1. Этот матч стал бенефисом полузащитника "канареек" Жулиано, который известен по выступлениям за питерский "Зенит". В активе 27-летнего бразильца гол и три результативных передачи.

"Фенербахче" – "Антальяспор" - 4:1

Голы: Шаэшуэ, 14 - 1:0, Сольдадо, 20 - 2:0, Дукара, 36 - 2:1, Жулиано, 62 - 3:1, Вальбуэна, 90 - 4:1.

"Фенербахче": Демирел, Озбайраклы, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым, Топал, Соуза, Дирар (Вальбуэна, 71), Жулиано, Шаэшуэ (Потук, 90), Сольдадо (Янссен, 72).

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