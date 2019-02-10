Экс-игрок "Зенита" Паредес рассказал о своей адаптации в ПСЖ

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Экс-игрок "Зенита" Паредес рассказал о своей адаптации в ПСЖ
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес рассказал, что он хорошо чувствует себя в составе ПСЖ. Хавбек вышел на поле во втором тайме матча 24-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (1:0).

"У меня было несколько дней без игровой практики, но в этой встрече я чувствовал себя отлично. Я уже довольно много времени нахожусь в составе ПСЖ. Партнеры по команде помогают мне стать частью коллектива.

Во вторник мы проведем важный матч с "Манчестер Юнайтед". Сделаем все, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу", - цитирует Паредеса официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" в конце января за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча.

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