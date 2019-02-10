Экс-игрок "Зенита" Паредес рассказал о своей адаптации в ПСЖ
Аргентинский полузащитник ПСЖ Леандро Паредес рассказал, что он хорошо чувствует себя в составе ПСЖ. Хавбек вышел на поле во втором тайме матча 24-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (1:0).
"У меня было несколько дней без игровой практики, но в этой встрече я чувствовал себя отлично. Я уже довольно много времени нахожусь в составе ПСЖ. Партнеры по команде помогают мне стать частью коллектива.
Во вторник мы проведем важный матч с "Манчестер Юнайтед". Сделаем все, чтобы как можно лучше подготовиться к матчу", - цитирует Паредеса официальный сайт клуба.
Напомним, что 24-летний Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" в конце января за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча.
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|Сент-Этьен
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|Марсель
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|Монпелье
|22
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|Страсбур
|23
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|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
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|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|ФК Кан
|23
|18
|19
|Монако
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14