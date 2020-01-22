Экс-игрок "Зенита" Паредес разыграл Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой розыгрыша со стороны одноклубника Леандро Паредеса.

Экс-игрок "Зенита" выложил видео, на котором показана реакция Неймара на подложенную ему в шкафчик игрушечную змею.

В этом сезоне на счету Паредеса одна голевая передача в 19 матчах. Неймар провел 15 игр, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

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