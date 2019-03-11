Экс-игрок "Зенита" перешел в лучший клуб Беларуси

Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов перешел в БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался белорусскому клубу бесплатно, после того, как по взаимному согласию расторг контракт с "Уралом".

22-летний Ходжаниязов ранее выступал за "Зенит", "Амкар", "Орхус", "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Балтику". Сыграл 12 матчей и забил один гол за молодежную сборную России.

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