Экс-игрок "Зенита" перешел в лучший клуб Беларуси
Российский защитник Джамалдин Ходжаниязов перешел в БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался белорусскому клубу бесплатно, после того, как по взаимному согласию расторг контракт с "Уралом".
22-летний Ходжаниязов ранее выступал за "Зенит", "Амкар", "Орхус", "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Балтику". Сыграл 12 матчей и забил один гол за молодежную сборную России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11