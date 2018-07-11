Экс-игрок "Зенита" перешел в турецкий клуб

Сербский защитник "Бордо" Вукашин Йованович перешел в "Антальяспор", сообщает официальный сайт клуба.

Турки арендовали футболиста на один сезон с правом последующего выкупа.

22-летний Йованович выступал за "Бордо" с 2016 года, провел за клуб 25 матчей. Сдавался в аренду "Эйбару". Ранее играл за "Црвену Звезду" и "Зенит". Сыграл 13 матчей за молодежную сборную Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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