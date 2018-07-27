Экс-игрок "Зенита" перешел в "Урал"

"Урал" объявил о переходе защитника Джамалдина Ходжаниязова, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, достался уральцам бесплатно и подписал с клубом трехлетний контракт.

22-летний Ходжаниязов ранее играл за "Зенит", "Амкар", "Орхус", "Динамо" (Санкт-Петербург) и "Балтику". Сыграл 3 матча за молодежную сборную России и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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