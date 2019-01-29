Экс-игрок "Зенита" помог "Дженоа" обыграть "Эмполи"

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Экс-игрок "Зенита" помог "Дженоа" обыграть "Эмполи"

Сегодня, 29 января, "Эмполи" проиграл "Дженоа" в матче 21 тура чемпионата Италии.

Счет открыл нападающий "Дженоа" Кристиан Куаме, забивший с подачи защитника Доменико Кришито, который до этого играл в "Зените". Ответный гол был забит только на 63-й минуте Джованни Ди Лоренцо. В составе "Дженоа" также отметились Дарко Лазович и форвард Арнальдо Антонио Санабрия.

"Эмполи" - "Дженоа" - 1:3.

Голы: Куаме, 18 - 0:1, Ди Лоренцо, 63 - 1:1, Лазович, 70 - 1:2, Санабрия, 73 - 1:3. 

"Эмполи": Проведель, Паскуаль, Сильвестре, Весели, Расмуссен, Ди Лоренцо, Зайц (Акуа, 80), Беннасер, Крунич (Мчедлидзе, 58), Траоре (Салих Учан, 74), Капуто.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Лазович (Педру Перейра, 89), Ромулу (Санабрия, 68), Бесса, Ролон (Пеццелла, 87), Куаме.

"Дженоа" с 23 баллами занимает 13 место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Эмполи", имея в активе 17 очков, располагается на 17-м месте.

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