Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал



Бывший форвард "Зенита" Александр Панов сказал, что в подростковом возрасте занимался воровством и принимал наркотики.



"Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти "чары" и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были - и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.

Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая "карьера". Тюремная", - передает слова Панова "Спорт-Экспресс".

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