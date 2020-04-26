Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал

Теги зенит санкт-петербург

Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал
Бывший форвард "Зенита" Александр Панов сказал, что в подростковом возрасте занимался воровством и принимал наркотики.

"Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти "чары" и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были - и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.

Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая "карьера". Тюремная", - передает слова Панова "Спорт-Экспресс".

Не пропустите: Семак высказался о том, нужно ли доигрывать сезон РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов