Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал
Бывший форвард "Зенита" Александр Панов сказал, что в подростковом возрасте занимался воровством и принимал наркотики.
"Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти "чары" и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были - и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава Богу, жив. Один пацан в тюрьме посидел и на войне побывал.
Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая "карьера". Тюремная", - передает слова Панова "Спорт-Экспресс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20