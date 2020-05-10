"Врезался в сосну". Экс-игрок "Зенита" рассказал, как Малафеев разбил нос на тренировке
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак рассказал, что бывший главный тренер команды Властимил Петржела провел необычную тренировку, которая привела к травме лица экс-голкипера команды Вячеслава Малафеева.
"О, да, это памятный момент! Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между ее ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!" - приводит слова Спивака "Петербургский дневник".
Петржела тренировал "Зенит" с 2002 по 2006 годы. Под его руководством петербургский клуб становился обладателем серебряных медалей Российской Премьер-Лиги в 2003 году.
Не пропустите: Малафеев объяснил, почему не отвечает на выпады Дзюбы. | http://soccernews.ru
главное
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего плеймейкера Лиги 1
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна
-
Пьянич согласовал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
Павел Мамаев: "Могу набить мяч 47 тысяч раз"
-
"Моя голова была в петле". Луи ван Гал рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
"Лацио" готов заплатить 15 миллионов евро за колумбийца Луиса Суареса
-
2
В "Барселоне" продлили сокращение зарплат футболистам
-
"Манчестер Сити" хочет переманить таланта из "ПСЖ"
-
Дочь Алдонина и Началовой трогательно спела в честь Дня победы
-
В "Брайтоне" сообщили о третьем случае заражения коронавирусом
-
Воспитанник "Барселоны" опубликовал откровенное фото с шикарной моделью
-
"Интер" и "Барселона" не могут договориться по трансферу Видаля
-
"Врезался в сосну". Экс-игрок "Зенита" рассказал, как Малафеев разбил нос на тренировке
-
Губернатор Ростовской области поздравил "Ростов" с 90-летием
-
"Реал" определился с приоритетным вариантом в вопросе продления контрактов с игроками
-
Агент Сельмани сообщил об интересе российских клубов к игроку
-
Юрген Клопп рассказал, кого из бывших игроков "Ливерпуля" он бы вернул в команду
-
"Урал" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент
-
Пьер-Эмерик Обамеянг признался, за какой клуб он мечтает играть
-
Гончаренко рассказал, какая команда его вдохновляет
-
"Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат
-
Врач сборной России рассказал, о чем его чаще всего спрашивали игроки во время самоизоляции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20