"Врезался в сосну". Экс-игрок "Зенита" рассказал, как Малафеев разбил нос на тренировке

Теги зенит санкт-петербургвячеслав малафеев

"Врезался в сосну". Экс-игрок "Зенита" рассказал, как Малафеев разбил нос на тренировке
Экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак рассказал, что бывший главный тренер команды Властимил Петржела провел необычную тренировку, которая привела к травме лица экс-голкипера команды Вячеслава Малафеева.

"О, да, это памятный момент! Чехи хорошо катались, а вот Слава Малафеев заехал куда-то в лес, врезался в сосну и разбил нос! Помню, съезжаю с небольшой горы, разгоняюсь и вдруг вижу, что лечу прямо на инструктора-женщину! Понимаю, что затормозить не могу, падаю на спину и проезжаю прямо между ее ног. Качнись я чуть влево или вправо, тоже оказался бы в лесу!" - приводит слова Спивака "Петербургский дневник".

Петржела тренировал "Зенит" с 2002 по 2006 годы. Под его руководством петербургский клуб становился обладателем серебряных медалей Российской Премьер-Лиги в 2003 году.

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