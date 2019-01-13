Экс-игрок "Зенита" Риксен будет находиться в больнице в Шотландии до конца жизни

Теги зенит санкт-петербургфернандо риксен

Экс-игрок "Зенита" Риксен будет находиться в больнице в Шотландии до конца жизни

Бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен сказал, что из-за болезни ему придется провести остаток жизни в госпитале Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам футболист, его физическое состояние не позволяет ему отправиться домой к своей семье в Испанию.

"Я знаю, что оставшиеся дни моей жизни проведу в этой больнице, у меня нет другого выбора.

Я не могу улететь домой из-за недостатка кислорода. Здесь я чувствую себя как дома", - сказал Риксен.

Риксен играл в составе "Зенита" с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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