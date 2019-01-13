Экс-игрок "Зенита" Риксен будет находиться в больнице в Шотландии до конца жизни
Бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен сказал, что из-за болезни ему придется провести остаток жизни в госпитале Шотландии. Об этом сообщает The Scottish Sun.
По словам футболист, его физическое состояние не позволяет ему отправиться домой к своей семье в Испанию.
"Я знаю, что оставшиеся дни моей жизни проведу в этой больнице, у меня нет другого выбора.
Я не могу улететь домой из-за недостатка кислорода. Здесь я чувствую себя как дома", - сказал Риксен.
Риксен играл в составе "Зенита" с 2006 по 2009 год, став чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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|Команда
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|2
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|17
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|6
|Рубин
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|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
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|Оренбург
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
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|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10