Экс-игрок "Зенита" Риксен поздравил дочь с днем рождения из больницы

Теги зенит санкт-петербургфернандо риксен

Экс-игрок "Зенита" Риксен поздравил дочь с днем рождения из больницы

Неизлечимо больной Фернандо Риксен, ранее выступавший за "Зенит", поздравил с днем рождения свою дочь.

"Самый лучший папа, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Спасибо тебе большое за то, что сделал ее счастливой", - написала жена Риксена Вероника в своем Instagram.

С 2013 года 42-летний голландец болеет неизлечимым заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом (БАС). 

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