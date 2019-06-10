Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер
Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен собирает благотворительную встречу.
"Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все труднее, так что это будет мой последний вечер. Придите и сделайте его запоминающимся.Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - сказал Риксен.
Напомним, что с 2013 года 42-летний голландец болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Поэтому он записывал свое обращение из хосписа с помощью устройства, генерирующего речь.
With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.
Благотворительный вечер состоится в GoGlasgow Urban Hotel и билет на него будет стоить 75 евро. Отметим, что все деньги пойдут в фонд, который занимается поиском лечения от БАС.
Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе клуба он становился чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20