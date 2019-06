Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер

Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен собирает благотворительную встречу.

"Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все труднее, так что это будет мой последний вечер. Придите и сделайте его запоминающимся.Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - сказал Риксен.

Напомним, что с 2013 года 42-летний голландец болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Поэтому он записывал свое обращение из хосписа с помощью устройства, генерирующего речь.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU