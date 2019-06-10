Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер

Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен собирает благотворительную встречу.

"Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все труднее, так что это будет мой последний вечер. Придите и сделайте его запоминающимся.Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо", - сказал Риксен.

Напомним, что с 2013 года 42-летний голландец болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Поэтому он записывал свое обращение из хосписа с помощью устройства, генерирующего речь.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Благотворительный вечер состоится в GoGlasgow Urban Hotel и билет на него будет стоить 75 евро. Отметим, что все деньги пойдут в фонд, который занимается поиском лечения от БАС.

Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год. В составе клуба он становился чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

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