Экс-игрок "Зенита" Спивак рассказал, почему команда не выиграла "РБ Лейпциг"

Экс-игрок "Зенита" Александр Спивак рассказал, что думает о поражении петербургского клуба в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "РБ Лейпциг" (1:2). Об этом сообщает Sport24.

"Зенит" не смог победить, потому что "РБ Лейпциг" сильнее. Они больше контролировали мяч, хотя, конечно, шансы у "Зенита" были, но он их не использовал.

В Петербурге "Зенит" будет больше контролировать игру, дома ставка будет только на победу", - сказал Спивак.

"Лейпциг" лидирует в группе G, набрав 6 очков, у "Зенита" 4 балла и 2 позиция.

5 ноября команды сыграют в Петербурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 20:55.

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