Экс-игрок "Зенита" Ткачук перешел в "Ротор"

Хавбек Денис Ткачук перешел в "Ротор". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее полузащитник выступал в "Зените", "Рубине" и "Крыльях Советов". В составе петербургского клуба Ткачук стал обладателем Кубка России-2015/16.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 25 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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