Экс-игрок "Зенита" в январе отказал "Барселоне"

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел входил в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает AS, 34-летний игрок отклонил предложение каталонского клуба в январе, так как не захотел становиться запасным.

Напомним, что в минувшее трансферное окно "Барселона" подписала в центра обороны Джейсона Мурильо.

Шкртел известен по своим выступлениям за "Зенит" и "Ливерпуль".

В этом сезоне словак провел 27 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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