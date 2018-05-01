Экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" вылетел из Кубка Китая, на своем проиграв "Цзянсу Сунин" (2:2, по пенальти 7-8).
В этом встрече в составе хозяев отличился бельгийский полузащитник Аксель Витсель, забивший гол ударом через себя.
"Что за сумасшедшая игра! После невероятного камбэка с 0:2 мы вылетели из турнира из-за серии пенальти из 15 ударов… Не лучшие времена для команды, но мы будем бороться до последнего. Теперь сосредоточимся на чемпионате и азиатской Лиге чемпионов", - написал Витсель в своем твиттере.
Видео: Классный гол Витселя.
What a crazy game! After an unbelievable late minute comeback from 0-2, it took 15 penalties to finally kick us out of the Chinese Cup...— Axel Witsel (@axelwitsel28) 1 мая 2018 г.
Not the best time for our team, but we will always fight to the last second. Focus now on the @TheAFCCL & the Championship. pic.twitter.com/KBS2zYQ0Lp
Стоит отметить, что в составе победителей два мяча забил экс-игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра.
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|Хубеи Люйин
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|Nei Mongol Zhongyou
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|Шенджен Руби
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|Нанчанг Баи
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