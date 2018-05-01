Экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя

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Экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" вылетел из Кубка Китая, на своем проиграв "Цзянсу Сунин" (2:2, по пенальти 7-8).

В этом встрече в составе хозяев отличился бельгийский полузащитник Аксель Витсель, забивший гол ударом через себя. 

"Что за сумасшедшая игра! После невероятного камбэка с 0:2  мы вылетели из турнира из-за серии пенальти из 15 ударов… Не лучшие времена для команды, но мы будем бороться до последнего. Теперь сосредоточимся на чемпионате и азиатской Лиге чемпионов", - написал Витсель в своем твиттере.

Видео: Классный гол Витселя.

Стоит отметить, что в составе победителей два мяча забил экс-игрок "Шахтера" Алекс Тейшейра.

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