Экс-игрок "Зенита" забил гол ударом через себя

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" вылетел из Кубка Китая, на своем проиграв "Цзянсу Сунин" (2:2, по пенальти 7-8).

В этом встрече в составе хозяев отличился бельгийский полузащитник Аксель Витсель, забивший гол ударом через себя.

"Что за сумасшедшая игра! После невероятного камбэка с 0:2 мы вылетели из турнира из-за серии пенальти из 15 ударов… Не лучшие времена для команды, но мы будем бороться до последнего. Теперь сосредоточимся на чемпионате и азиатской Лиге чемпионов", - написал Витсель в своем твиттере.

What a crazy game! After an unbelievable late minute comeback from 0-2, it took 15 penalties to finally kick us out of the Chinese Cup...

Not the best time for our team, but we will always fight to the last second. Focus now on the @TheAFCCL & the Championship. pic.twitter.com/KBS2zYQ0Lp