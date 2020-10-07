Экс-игрок "Зенита" Жулиано перешел в "Истамбул"

Экс-игрок "Зенита" Виктор Жулиано стал игроком "Истамбула ББ".



Футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2023 года. В турецкую команду 30-летний игрок перешел на правах свободного агента.



Жулиано играл в "Зените" с 2016 года. За петербургский клуб он провел 42 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.



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