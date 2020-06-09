Экс-игрок "Зенита" Жулиано признался, что скучает по петербургскому клубу

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Экс-игрок "Зенита" Жулиано признался, что скучает по петербургскому клубу

Экс-игрок "Зенита" Виктор Жулиано, играющий за "Ан-Наср", заявил, что скучает по российскому клубу.

"Я скучаю по "Зениту" и Санкт-Петербургу. Отличная команда и удивительный город!" - написал футболист в твиттере.

Напомним, Жулиано играл в стане сине-бело-голубых с 2016 по 2017 год. Полузащитник провёл за "Зенит" 42 матча, в которых забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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