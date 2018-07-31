Экс-игрока "Арсенала" зовут в клуб Серии А

"Торино" проявляет интерес к защитнику "Вест Бромвичаа" Кирану Гиббсу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб может арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. В составе "быков" экс-игрок "Арсенала" может заменить перешедшего в "Монако" Антонио Барреку.

В прошлом сезоне 28-летний Гиббс провел за "Вест Бромвич" 37 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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