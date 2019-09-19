Экс-игрока "Бертона" убили в Нидерландах

Голландский защитник Келвин Мейнард был застрелен в Амстердаме, сообщает АР.

По сведениям издания, Мейнард находился в своем автомобиле и в этот момент к нему подъехали двое неизвестных, которые открыли стрельбу. Футболист пытался уехать от них, но врезался в здание, а затем скончался за рулем.

32-летний Мейнард выступал за "Волендам", "Ольяненсе", "Кечкемиет", "Эммен", "Антверпен", "Бертон", "Спакенбург" и "Квик Бойз".

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