Экс-игрока "Челси" уволили из швейцарского клуба, не сообщив ему об этом

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Экс-игрока "Челси" уволили из швейцарского клуба, не сообщив ему об этом

"Цюрих" разорвал контракт с известным французским футболистом Флораном Малуда, который с 1 марта входил в тренерский штаб клуба.

"ФК "Цюрих" и Флоран Малуда договорились прекратить не так давно начавшееся сотрудничество по обоюдному согласию", - гласит запись в твиттере швейцарского клуба.

Данное известие очень удивило француза, который в свою очередь написал: "Серьезно? Я даже и не знал об этом".

38-летний Малуда ранее выступал за "Шатору", "Генгам", "Лион", "Челси", "Трабзонспор", "Метц", "Дели Динамо", "Вади Делью" и "Дифферданж".

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