Экс-игрока "Реала" уволили из "Мидлсбро"

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Экс-игрока "Реала" уволили из "Мидлсбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Джонатан Вудгейт покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт клуба.

У руля йоркширской команды 40-летнего специалиста сменил Нил Уорнок.

Вудгейт возглавлял "Мидлсбро" с лета 2019 года. Будучи футболистом, он прославился, выступая за "Лидс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм" и "Реал".

"Смогги" по итогам 38 туров занимают 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь в шаге от зоны вылета.

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Комментарии

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