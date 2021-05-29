Легенду "Шахтёра" задержали пьяным за рулём автомобиля (видео)

Фото инстаграм dtp.ua

Бывший защитник "Шахтёра" Вячеслав Шевчук был задержан в пятницу вечером в центре Киева.

Футболист находился за рулём своего автомобиля Porsche 911 в состоянии алкогольного опьянения.

По всей видимости, экс-игрок сборной Украины уехал пьяным с мероприятия, посвящённого 85-му дню рождения "горняков".

Во время задержания Шевчук оказывал сопротивление полицейским, требуя, чтобы его отпустили в туалет.

Не пропустите: "Бешикташ" намерен усилиться защитником из чемпионата Украины. | http://soccernews.ru