Легенду "Шахтёра" задержали пьяным за рулём автомобиля (видео)
Фото инстаграм dtp.ua
Бывший защитник "Шахтёра" Вячеслав Шевчук был задержан в пятницу вечером в центре Киева.
Футболист находился за рулём своего автомобиля Porsche 911 в состоянии алкогольного опьянения.
По всей видимости, экс-игрок сборной Украины уехал пьяным с мероприятия, посвящённого 85-му дню рождения "горняков".
Во время задержания Шевчук оказывал сопротивление полицейским, требуя, чтобы его отпустили в туалет.
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