Легенду "Шахтёра" задержали пьяным за рулём автомобиля (видео)

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Легенду "Шахтёра" задержали пьяным за рулём автомобиля (видео)

Фото инстаграм dtp.ua

Бывший защитник "Шахтёра" Вячеслав Шевчук был задержан в пятницу вечером в центре Киева.

Футболист находился за рулём своего автомобиля Porsche 911 в состоянии алкогольного опьянения.

По всей видимости, экс-игрок сборной Украины уехал пьяным с мероприятия, посвящённого 85-му дню рождения "горняков".

Во время задержания Шевчук оказывал сопротивление полицейским, требуя, чтобы его отпустили в туалет.

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