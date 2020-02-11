Экс-игрока "Спартака" экстренно госпитализировали во время турнира ветеранов

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Экс-игрока "Спартака" экстренно госпитализировали во время турнира ветеранов

Бывший игрок "Спартака" Валерий Рейнгольд был экстренно госпитализирован в Москве. Ему стало плохо во время турнира ветеранов, который посвящен 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, который также выступал за "красно-белых".

"Рейнгольду стало плохо в манеже, увезли на скорой помощи", – приводит слова ветерана "Спартака" Евгения Ловчева "Р-Спорт".

77-летний Рейнгольд в бытность футболистом выступал за московский "Спартак", "Труд" (Воронеж) и "Шинник" (Ярославль). Наибольшего успеха он добился в составе московского клуба, с которым он становился чемпионом СССР, а также дважды выигрывал Кубок СССР.

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