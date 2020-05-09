Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством
Бывший полузащитник московского "Спартака" Огнен Вукоевич столкнулся с проблемами с законом.
Сообщается, что футболиста обвиняют в угрозах убить свою жену, а также её сестру и мать.
Хорватский хавбек угрожал родственникам, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его задержала полиция.
Вукоевич выступал за "Спартак" на правах аренды во второй половине сезона 2012/13. Также он известен по игре за киевское "Динамо".
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