Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Теги спартак москваогнен вукоевич

Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством

Бывший полузащитник московского "Спартака" Огнен Вукоевич столкнулся с проблемами с законом.

Сообщается, что футболиста обвиняют в угрозах убить свою жену, а также её сестру и мать.

Хорватский хавбек угрожал родственникам, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его задержала полиция.

Вукоевич выступал за "Спартак" на правах аренды во второй половине сезона 2012/13. Также он известен по игре за киевское "Динамо".

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