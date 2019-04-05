Экс-игрока "Спартака" выгнали из голландского клуба из-за отказа выйти на замену

"Виллем II" разорвал контракт с армянским полузащитником Аразом Озбилизом, сообщает официальный сайт клуба.

Голландский клуб расстался с хавбеком после того, как он отказался выйти на поле на замену в матче чемпионата Нидерландов с "Фортуной" (2:3).

29-летний Озбилиз выступал за "Виллем II" с 2018 года, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он выступал за "Аякс", "Кубань", "Спартак", "Бешикташ", "Райо Вальекано" и "Шериф". За сборную Армении сыграл 39 матчей и забил шесть голов.

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