Экс-игрока "Зенита" госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Бывший полузащитник питерского "Зенита" Максим Астафьев угодил в больницу с симптомами коронавируса.
Сообщается, что 37-летнего футболиста госпитализировали с высокой температурой. Недавно он со своей нынешней командой "Ленинградцем" был на сборе в Испании.
Астафьев известен по выступлениям за "Зенит" с 2001 по 2003 год, за "сине-бело-голубых" он сыграл 35 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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