Экс-игрока "Зенита" зовут в чемпионат России

Агент бразильского полузащитника ПАОКа Маурисио Пьер Фернандес заявил, что его клиентом интересуются российские клубы.

"Несколько российских клубов проявляют интерес к Маурисио. В их числе есть клубы из Москвы, однако пока предложений не поступало. Сам Жозе не прочь вернуться в Россию", - приводят слова Фернандеса российские СМИ.

Ранее 29-летний Маурисио выступал за "Ахмат" и "Зенит".

Не пропустите: Защитник ЦСКА получил двухматчевую дисквалификацию. | http://soccernews.ru