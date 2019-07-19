Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Два бывших игрока сборной Англии - Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор - подтвердили, что им предлагали денежное вознаграждение за публичную критику Чемпионата Мира 2022 года.

Как сообщает The Times, оба бывших футболиста должны были раскритиковать страну-хозяйку мундиаля Катар на конференции в Лондоне.

Отмечается, что данная акция могла быть частью борьбы государств Персидского залива с эмиратом.

Ранее утверждалось, что ФИФА может отобрать у Катара право на проведение ЧМ из-за вскрывшихся фактов о коррупции при выборах.

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