Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре
Два бывших игрока сборной Англии - Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор - подтвердили, что им предлагали денежное вознаграждение за публичную критику Чемпионата Мира 2022 года.
Как сообщает The Times, оба бывших футболиста должны были раскритиковать страну-хозяйку мундиаля Катар на конференции в Лондоне.
Отмечается, что данная акция могла быть частью борьбы государств Персидского залива с эмиратом.
Ранее утверждалось, что ФИФА может отобрать у Катара право на проведение ЧМ из-за вскрывшихся фактов о коррупции при выборах.
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Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре