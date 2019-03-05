Экс-игроку "Барселоны" и "Интера" предстоит судебный процесс

Теги самуэль это'о

Экс-игроку "Барселоны" и "Интера" предстоит судебный процесс

На известного камерунского футболиста Самуэля Это'О подали в суд.

Сообщается, что некая Адилеуса до Розарио Невес из Мадрида утверждает, что в 1999 году родила от футболиста дочку Эрику и с помощью суда хочет доказать его отцовство.

Судебный процесс начнется 24 апреля. Напомним, что в 1999 году Это'О выступал за мадридский "Реал".

Ранее сообщалось, что у камерунца шестеро детей от четырех женщин.

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