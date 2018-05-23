Экс-игроку сборной Италии грозит тюремный срок

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Экс-игроку сборной Италии грозит тюремный срок

Бывшему игроку сборной Италии Винченцо Яквинте грозит тюремный срок, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, экс-футболиста обвиняют в связях с мафией - прокуратура требует отправить его за решётку на шесть лет.

38-летний Яквинта известен по выступлениям за "Удинезе" и "Ювентус". За сборную Италии сыграл 40 матчей и забил 6 голов.

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