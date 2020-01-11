Экс-капитан "Амкара": "Черчесов заставляет сына играть в футбол"

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Экс-капитан "Амкара": "Черчесов заставляет сына играть в футбол"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов раскрыл интересные подробности карьеры бывшего вратаря "Балтики" Станислава Черчесова-младшего.

По словам 41-летнего экс-защитника, голкипера заставляет играть в футбол его отец главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Не знаю, как сейчас, но раньше, в "Амкаре", от удара мячом у него ломалась рука. Вроде от удара Ребко, но надо у Лёши уточнить. Честно, жаль, что Станислав Саламович заставляет сына играть в футбол. Черчесов-младший, наверное, пригодился бы стране в другой сфере. Это моё мнение. Сам по себе Станислав - хороший, умный, очень начитанный парень. Это я вам точно говорю, это не лесть, мне от Черчесова ничего не нужно", - сказал Попов.

В пятницу "Балтика" расторгла контракт с Черчесовым-младшим. За полтора года он не провёл ни одного матча в составе калининградской команды.

Не пропустите: Черчесов продолжит работу по контракту. | http://soccernews.ru
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