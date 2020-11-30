Экс-капитан "Атлетико" Габи завершил карьеру
Бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Габи решил повесить бутсы на гвоздь.
37-летний испанец с лета находился без клуба после ухода из катарского "Аль-Садда".
Большую часть своей карьеры футболист провёл в составе "матрасников", также выступал за "Хетафе" и "Сарагосу".
Ранее Габи не исключал, что войдёт в тренерский штаб "Атлетико", капитаном которого был на протяжении шести сезонов.
Не пропустите: Тевес определился с датой завершения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Коллективный футбол Гаттузо держит "Наполи" в игре, а "Рома" хороша, но за чемпионство ей не побороться: главные выводы по центральному матчу тура в Серии "А"
-
Лаутаро Мартинес будет сотрудничать с Жорже Мендешем, чтобы уйти из "Интера"
-
Черчесов разделил своих критиков на три категории
-
"Реал" и "Барселона" поспорят за форварда "Бенфики"
-
"Лидс" определился с преемником Марсело Бьелсы
-
Аршавин прокомментировал зачисление своего сына в школу "Спартака"
-
Умер автор дебютного гола ЧМ-2002 Папа Буба Диоп
-
Жорже Жезуш сравнил Марадону с Месси и Роналду
-
Экс-капитан "Атлетико" Габи завершил карьеру
-
Рой Кин оценил шансы "Тоттенхэма" побороться за чемпионство в АПЛ
-
"Спартак" пошутил о причёсках Кутепова и Ибрагимовича
-
Сетьен подал в суд на "Барселону"
-
"Арсенал" показал худший старт в АПЛ за 39 лет
-
"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче чемпионата Франции
-
Главный новости дня: 29 ноября
-
1
"Арсенал" на своем поле уступил "Вулверхэмптону" в АПЛ
-
"Наполи" грохнул "Рому" в матче чемпионата Италии
-
"Лион", "Монако" и "Монпелье" почти догнали ПСЖ: результаты матчей 12-го тура Лиги 1
-
Кокорин поздравил "Спартак" с победой
-
"Наполи" вышел на матч с "Ромой" в форме в честь Марадоны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14