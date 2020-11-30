Экс-капитан "Атлетико" Габи завершил карьеру

Бывший полузащитник мадридского "Атлетико" Габи решил повесить бутсы на гвоздь.

37-летний испанец с лета находился без клуба после ухода из катарского "Аль-Садда".

Большую часть своей карьеры футболист провёл в составе "матрасников", также выступал за "Хетафе" и "Сарагосу".

Ранее Габи не исключал, что войдёт в тренерский штаб "Атлетико", капитаном которого был на протяжении шести сезонов.

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