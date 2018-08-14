Экс-капитан "Атлетико" сделал громкое заявление о переходе Куртуа в "Реал"

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Экс-капитан "Атлетико" сделал громкое заявление о переходе Куртуа в "Реал"

Бывший капитан "Атлетико" Габи заявил, что ему будет неприятно видеть своего экс-одноклубника Тибо Куртуа в составе "Реала".

"Мне будет больно видеть Куртуа в футболке "Реала". Когда ты с кем-то становишься победителем, а потом видишь его в форме соперников, то это очень неприятное чувство", - приводит слова Куртуа Diario AS.

Напомним, что 26-летний Куртуа выступал за "Атлетико" с 2011 до 2014 годы, а этим летом перешел в "Реал" из "Челси" за 35 миллионов евро.

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